حصول كلية العلوم بجامعة القاهرة على تجديد 3 شهادات أيزو

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن حصول كلية العلوم على تجديد اعتماد 3 شهادات أيزو ISO لأنظمة الإدارة والجودة وهي: شهادة اعتماد المواصفة القياسية الدولية الخاصة بنظام إدارة البيئة 14001: 2015 ISO وشهادة اعتماد المواصفة القياسية الدولية الخاصة بنظام إدارة السلامة والصحة المهنية 45001 : 2018 ISO، وكذلك تجديد شهادة 9001 : 2015 ISO في مجال إدارة الجودة الإدارية للخدمات التعليمية والبحثية والمجتمعية المقدمة من الكلية، مشيرًا إلى أنه تم تجديد الشهادات وفقًا لتوصية لجنة المراجعة الدولية التي أنهت زيارتها لمراجعة أنظمة الجودة المطبقة بالكلية هذا الأسبوع.

وأشار الخشت إلى أن كلية العلوم كانت ضمن أفضل 10 كليات على مستوى الجمهورية في جائزة مصر للتميز الحكومي فئة المؤسسة المتميزة "الكليات".

جدير بالذكر أن شهادة الأيزو 9001 : 2015 ISO تضم كل متطلبات أنظمة الجودة ومنها: "سياق المؤسسة، والقيادة، والتخطيط، وتقييم الأداء، والتحسين المستمر".

كما تعتمد معايير الأيزو على مؤشرات التنفيذ وآليات قياس رضاء العملاء، والإجراءات التصحيحة، وتحسين فاعلية عمليات إدارة المخاطر.

وتعتمد المواصفة الدولية لنظام الإدارة البيئية أيزو 14001 : 2015 ISO على تنفيذ العمليات المختلفة داخل الكلية بما يضمن تحقيق الاستدامة لكل الأنشطة التعليمية والبحثية والمجتمعية، كما أن مواصفة الآيزو 14001 تعتبر من أهم المواصفات العالمية في مجال البيئة، حيث تقوم بتحديد الطريقة المثلى لوضع نظام إدارة بيئية فعال بما يضمن استدامة كل الأنشطة التنفيذية، كما يسهم بشكل فعال في القدرة على التأقلم مع التغيرات الراهنة بفاعلية.

علاوة على أن تطبيق متطلبات المواصفة الدولية القياسية لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية الأيزو 45001 : 2018 ISO، يسهم في زيادة المرونة التنظيمية من خلال منع المخاطر بشكل استباقي، وتحفيز الابتكار والتحسين المستمر لكل أنشطة الكلية، كما تعزز من توافق كل العمليات والأنشطة المختلفة مع التشريعات والقوانين ذات الصلة.