رئيس ميناء الإسكندرية: السفن المحملة بسلع استراتيجية معفاة من الرسوم

قال الربان طارق شاهين، رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إنه منذ توليه المسؤولية في أغسطس الماضي، وجد أن هناك بعض القرارات التي يجب اتخادها أهمها إعطاء تعليمات لتشغيل الميناء بشكل واضح وتحدد المسئوليات والواجبات للعاملين والمتعاملين معها.

وأضاف "شاهين"، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن واحدا من القرارات أن من يتكبد خسائر في الميناء أثناء حركته سواء من الشاحنات أو السفن عليه إصلاحها في الحال بتشكيل لجنة فنية وهندسية لمعاينة الكسر.

وأشار إلى أن القرار الذي أثار غضب بعض مالكي شركات الشحن والسفن هو انه يتم تحصيل رسوم للسفن التي تنتظر على المخطاف الخارجي للميناء دون سبب واضح "بمزاجه" وهذا لإشغاله منطقة من الميناء دون وجه حق ودون تسجيل اي معلومات في الميناء.

وأوضح أن الرسوم الموضوعة بسيطة وغير مجزية وكحد اقصى تصل الى 150 دولار، مؤكدا أن جميع السفن المحملة بسلع استراتيجية لمصر من سلع غذائية او مواد بترولية معفية من أي رسوم في الميناء.