تفعيل خدمة الشباك الواحد في كفر شكر ضمن إجراءات مواجهة كورونا

أكد اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر، تفعيل منظومة عمل الشباك الواحد؛ لقضاء وإنهاء خدمات المواطنين في سهولة ويسر دون عناء أوجهد، استعدادا لفتح المركز التكنولوجي والتحول الرقمي طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وضمن إجراءات مواجهة كورونا.

وأضاف رفعت، أنه جرى تخصيص عددٍ من الموظفين ذوي الكفاءة لتلقي واستلام كل طلبات المواطنين ومنحهم أرقاما معتمدة لسهولة متابعة طلباتهم حال إنهائها خلال مدة محددة،، هدف منع دخول المواطنين إلى ديوان عام المجلس وفصل التعامل بين المواطن ومقدم الخدمة مباشرة، تنفيذا للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.