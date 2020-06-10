الصحة العالمية: الموجة الثانية لكورونا لم تأت مصر

قالت الدكتورة مها طلعت، المستشارة الإقليمية لمقاومة مضادات الميكروبات بمنظمة الصحة العالمية، إنّ الموجة الثانية لفيروس كورونا لم تأت مصر.

وطالبت طلعت، خلال مؤتمر صحفي تعقده منظمة الصحة العالمية، بشأن آخر مستجدات فيروس كورونا في إقليم شرق المتوسط، بعدم التفكير في الموجة الثانية، والاهتمام بالإجراءات الاحترازية المختلفة واتباع الإرشادات الصحية.

ويعقد مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا عن طريق الفيديو كونفرانس عن مستجدات جائحة فيروس كورونا (COVID-19)، لمناقشة أحدث تطورات الفيروس، كما يشمل تحديثًا عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19 وإرشادات منظمة الصحة العالمية المحدثة حول استعمال الكمامة القماشية، ورفع القيود وسائر الإجراءات الاحترازية والرد على أسئلة الصحفيين والإعلاميين.