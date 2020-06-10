97 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية في 310 لجان بالقاهرة

قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إنّه سيتم تحقيق أعلى درجات الحماية والوقاية لطلاب الثانوية العامة أثناء الامتحانات، بما يضمن انتظام الامتحانات، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير مناخ هادئ وآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ القاهرة، مع محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، لمتابعة استعدادت امتحانات الثانوية العامة التي تبدأ 21 الشهر الحالي.

وأضاف محافظ القاهرة أنّ جميع اللجان التي ستُجرى بها الامتحانات سيتم تزويدها ببوابات تعقيم وتطهير ذاتية، وكواشف لدرجات الحرارة وكمامات معقمة ومواد تطهير لتوزيعها على الطلاب يوميًا.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنّ إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة هذا العام 97967 طالبا وطالبة، مؤكدًا أنّه طبقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم جرى تخفيض أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية من 20 إلى 14 طالبا أو أقل في اللجنة الواحدة، حرصًا على وجود مسافات للتباعد بين الطلاب، الأمر الذي أدى الى زيادة أعداد اللجان الرئيسية على مستوى المحافظة من 281 إلى 310 لجان رئيسية.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء، بالمرور الدوري على اللجان التي سيتم عقد الامتحان بها للتأكد من اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية والتجهيزات اللازمة، من وسائل الإنارة والتهوية المناسبة، والتأكد من نظافة اللجان من الداخل والمحيط الخارجي لها، وتوافر وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة، مع عدم السماح قطعيا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان، من خلال التواجد الميداني لرؤساء الأحياء على مدار اليوم.

وأكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتقديم الدعم اللوجيستي لمديرية التربية والتعليم في أعمال تطهير مقار اللجان، عقب كل امتحان، مع استمرار عمليات التطهير والتعقيم التي تتم حاليًا للمدارس التي ستقام بها لجان الامتحانات، وتكرار ذلك بصفة دورية، مع التأكد من توافر المطهرات وأدوات غسيل الأيدي بدورات المياه الموجودة داخل المقار.

ولفت إلى التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتنظيم الحركة المرورية للشوارع المؤدية لمقار الامتحانات، تجنبا لحدوث تكدسات مرورية، والتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية وهيئة التأمين الصحي والإسعاف لتوفير سيارة إسعاف وأطقم طبية بكل إدارة تعليمية.

ووجّه محافظ القاهرة بتوفير مولد كهربائي بمواقع الكنترولات واللجان لمواجهة أي طارئ، مع نشر سيارات الطوارئ للتدخل السريع لمواجهة أي أعطال كهربائية بمحيط ومقار اللجان.