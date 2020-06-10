الهلال الأحمر: لدينا 3 آلاف متطوع.. ونساعد في تعقيم المؤسسات

قال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر، إنّه قبل دخول موجة فيروس كورونا لمصر، كان هناك استعداد لوضع خطة لتدريب الأسر والمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، وبعد انتشار الفيروس، جرى رصد المناطق التي ظهر بها الفيروس، وإجراء عمليات تعقيم موسعة بتلك الأماكن للمساعدة في القضاء على الفيروس، إضافة للتوعية الصحية للمواطنين.

وأضاف الناظر، خلال لقاء ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية ten، أنّ الهلال الأحمر ساعد في عمليات تعقيم مكاتب البريد وتوزيع أدوات الوقاية على كبار السن وأصحاب المعاشات لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار إلى تعقيم وتوزيع أدوات الوقاية بمحطات القطارات والبنوك ومكاتب البريد ووسائل النقل، ضمن حملة "متطوع في كل شارع"، ويشارك بها أكثر من 3 آلاف متطوع، لافتا إلى أنّ مجموعات العمل بكل محافظة عملت بالتكاتف مع أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، لتوعية المواطنين بكيفية مواجهة فيروس كورونا.