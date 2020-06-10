سفارة مصر ببغداد تعلن تسيير رحلتين لإعادة المصريين 15 يونيو

أعلنت سفارة مصر في بغداد، تسيير رحلتين جويتين لشركة مصر للطيران من بغداد للقاهرة يوم 15 يونيو الجاري؛ لنقل أبناء الجالية المصرية بالعراق الراغبين في العودة لمصر، على ان يكون سعر التذكرة 320 دولارا تقريبا.

وذكرت السفارة، في بيان لأبناء الجالية المصرية في العراق، أنه تقرر تعديل إجراءات الحجر الصحي التي سيجرى تطبيقها على العائدين من الخارج، على النحو التالي، إجراء الكشف السريع على الأجسام المضادة فور الوصول إلى المطار، وفي حالة ظهور نتيجة سلبية للاختبار سيوقع العائدون على إقرار بالعزل المنزلي لمدة 14 يوما، ويتجهون مباشرة إلى منازلهم مع تسجيلهم ببرنامج المتابعة الخاص بوزارة الصحة والسكان".

في حالة ثبوت إيجابية الحالة، فستجرى لهم اختبارات أخرى، على أن تتخذ وزارة الصحة والسكان ما تراه من إجراءات لازمة طبقا للبروتوكولات الطبية المطبقة في هذا الشأن.

وذكرت السفارة أنه سيجرى فتح باب الحجز، يوم الاثنين 8 يونيو الجاري، للمواطنين الذين سبق لهم تسجيل أسمائهم لدى السفارة والقنصلية في بغداد في 3 منافذ بيع هي: "مكتب مصر للطيران في بغداد، ومكتب مصر للطيران في صالة 3 بمطار القاهرة الدولي، وعبر الاتصال الهاتفي على الخط الساخن لشركة مصر للطيران"، مشيرة إلى أن الأماكن على الطائرتين محدودة والأولوية بأسبقية الحجز.

وفيما يتعلق بالمخالفين لقانون الإقامة، فقالت السفارة إن عليهم أولا حجز تذكرة الطيران ثم التوجه شخصيا ودون وسطاء إلى القنصلية المصرية في بغداد بحي المنصور ومعهم أصل جواز السفر وأصل التذكرة، ومعهم 100 ألف دينار عراقي فقط لا غير هي قيمة المخالفة، بعد نجاح جهود السفارة في تخفيضها إلى الحد الأدنى حتى تقوم القنصلية بتوفيق أوضاعهم مع السلطات العراقية، حيث لن يقبل الجانب العراقي المواطنين مباشرة إلى مديرية الإقامة بشكل فردي.