"الصحة العالمية": أصحاب فصيلة الدم "A" ليسوا الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

نفى مدير برنامج إدارة المعلومات الصحية ببرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية بيير نيبيث، صحة الأنباء التي ترددت عن كون أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

وأكد أن الجميع معرضون حاليا للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ولا نعلم دقة نتائج الدراسات التي تتحدث عن كون أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بالفيروس، ونحتاج إلى دراسات أكثر ولمعرفة أكثر عن طبيعة فيروس كورونا المستجد".

وقال أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنه حتى الآن، أبلغت منظمة الصحة العالمية بأكثر من 7 ملايين حالة إصابة بمرض "كوفيد-19" على الصعيد العالمي، وأكثر من 400 ألف وفاة حتى مساء أمس، مضيفا أن بلدان إقليم شرق المتوسط أبلغت بـ 670 ألف حالة إصابة، وأكثر من 15 ألف حالة وفاة، ما يُشكِّل 10% من عبء الحالات العالمي.

وأوضح أن أكثر من نصف حالات الإصابة الجديدة في الإقليم جرى الإبلاغ عنها في باكستان وإيران والسعودية، مشيرا إلى أن هناك عددا أكبر من البلدان يبلغ عن أعداد متزايدة من حالات الإصابة، وهو ما يعد تطورا مثيرا للقلق.

وأشار إلى أن جميع بلدان الإقليم اتخذت تدبيرا رئيسيا، وهو استخدام العامة للكمامات، موضحا أن الهيدروكسي كلوروكين أُعيد مؤخرا إلى تجربة التضامن السريرية بعد توقف مؤقت، ويشارك الآن أكثر من 100 بلد في التجربة، ومنها إيران والسعودية ولبنان وباكستان والكويت من إقليمنا، كما أن الأردن في سبيله للانضمام.