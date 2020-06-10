محافظ المنوفية يناقش الاستعدادت لامتحانات الثانوية الأزهرية

عقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعا تنسيقيا؛ للوقوف على آخر الاستعدادت لامتحانات الثانوية الأزهرية لهذا العام، والتي تبدأ من 21/7 وتنتهي 6/8 مع التشديد عللا اتخاذ كل التدابير الوقائية والاحترازية؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا؛ للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

جاء ذلك بحضور اللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة، والشيخ عبدالعزيز النجار رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الأزهرية، واللواء عماد وسيلي مساعد مدير الأمن، والدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة، والأستاذ عاطف سلام مدير عام المواد الثقافية بالمنطقة الأزهرية.