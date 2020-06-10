بتكلفة 259 مليون جنيه.. 7 مشروعات صرف تدخل الخدمة بسوهاج

قال اللواء المهندس محمد بدري، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إنه جار الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بقرى المحاسنة والقرعان وبيت داوود ونجع الحيط بمركز جرجا، ومشروعات الصرف صحي بقرى المحامدة ودمنو والمزالوة بمركز سوهاج بتكلفة تبلغ 259 مليون جنيه.

وأوضح رئيس مياه سوهاج، أن مشروعات الصرف صحي بقرى المحاسنة والقرعان وبيت داوود ونجع الحيط بمركز جرجا تبلغ تكلفتها الإجمالية 123 مليون جنيه، وتشمل ثلاث محطات رفع وشبكات انحدار بطول 45563 مترا وخطوط طرد بطول 10879 مترا ووصلات منزلية يبلغ عددها 5551 وصلة تخدم 34774 نسمة، لافتا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من المشروع في 30 أغسطس 2020.

وأشار بدري، إلى أن مشروعات الصرف الصحي بقرى المحامدة ودمنو والمزالوة بمركز سوهاج تبلغ تكلفتها الإجمالية 136 مليون جنيه، وتشمل ثلاث محطات رفع وشبكات انحدار بطول 25860 مترا وخطوط طرد بطول 7182 مترا ووصلات منزلية يبلغ عددها 3350 وصلة تخدم 34862 نسمة، لافتا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من المشروع في 30 يونيو الجاري.