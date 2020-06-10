طلب إحاطة يتهم الحكومة بالفشل في مواجهة "سماسرة الطب" بالفضائيات

حذر النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والامين العام لحزب "مستقبل وطن" بمحافظة البحيرة، من خطورة البرامج الطبية بمختلف الفضائيات الخاصة على صحة المصريين خاصة في الوقت الراهن، مع المواجهة الشاملة للدولة مع فيروس كورونا.

وتساءل "زين الدين"، في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن أسباب صمت الحكومة عن هذا الملف.

وأكّد البرلماني، أنَّ البرامج الطبية أصبحت "سداح مداح"، وتستضيف شخصيات تدّعي أنَّها من كبار علماء الطب على مستوى العالم وكل هدفهم الترويج لأدوية طبية تخصهم.

وطالب بوضع ضوابط حاسمة لكل من يعملون داخل هذه البرامج وعدم استضافة "أمثال هؤلاء النصابين الذين لا هدف لهم سوى اصطياد ضحاياهم من البسطاء، بوهمهم أن العلاج لن يكون إلا عن طريق شراء المنتجات الطبية التي يروّجون لها، ليحققوا الملايين من الجنيهات على حساب صحة المواطنين البسطاء الذين يقعوا ضحايا لمثل هذه البرامج الكاذبة"، متهمًا الحكومة بالعجز في القضاء على هذه "الظاهرة الخطيرة".