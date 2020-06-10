دمج التعليم "الإلكتروني" بالتقليدي في جامعة طنطا العام المقبل

أكد الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، دعم البنية التكنولوجية وتطوير المنصة الإلكترونية في إطار خطة الجامعة للتوسع في منظومة التعليم عن بعد في العام الدراسي الجديد في ظل جائحة كورونا، موضحًا أنه سيجري الدمج بين نظامي "التعليم التقليدي" و"التعليم عن بعد" خلال العام المقبل.

أعلن رئيس الجامعة، عن تنظيم مركز القياس والتقويم بالجامعة سلسلة من ورش العمل التدريبية عبر "الفيديو كونفرانس" لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة على كيفية توظيف التكنولوجيا في العلمية التدريسية، بما يحقق الهدف والمخرجات من المقررات الدراسية.

من جانبه أشار الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن الدمج بين "التعليم التقليدي" و"التعليم عن بعد" يؤدي إلى تطوير المنظومة التعليمية، ويضمن استمرار العلمية التعليمية بالجامعة في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأوضح الأستاذ الدكتور طارق فايد، مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة أن الورشة الأولى ستعقد في يوم السبت الموافق 13 من الشهر الجاري تحت عنوان: "الكفاءات التدريسية عبر شبكة الإنترنت Competencies of online teaching " عبر الفيديو كونفرانس، ويحاضرها الدكتور محمد أحمد حسانين أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية المساعد بكلية الطب بجامعة طنطا، وأستاذ مشارك الكيمياء الحيوية السريرية والتعليم الطبي ومستشار وكيل جامعة الملك عبد العزيز للشؤون التعليمية والمشرف على وحدة التقييم بكلية الصيدلة، وبمشاركة مديري وحدات القياس والتقويم بمختلف كليات الجامعة.