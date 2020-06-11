"مقتل 3 أشقاء برصاص العم".. كشف تفاصيل ليلة الدم والنار بسوهاج

انتهت جلسة عتاب بين أبناء عمومة فى مركز البلينا بمحافظة سوهاج، بمعركة بالأسلحة النارية، أسفرت عن مقتل 3 أشقاء وإصابة اثنين آخرين، من أقاربهم.

تفاصيل المعركة التى استمرت 15 دقيقة، جاءت طبقا لما ورد فى تحريات الأجهزة الأمنية، التى جرت تحت إشراف اللواء عبدالحميد أبو موسى مدير مباحث سوهاج، إلى أن جلسة عتاب جمعت بين 7 أشخاص من أبناء عمومة من عائلة واحدة لفض خلافات على قطعة أرض، وتشاجر الاثنان.

وأخرج خلال المشاجرة، مزارع وابنه أسلحة نارية من طيات ملابسهما، وأطلق الرصاص تجاه الطرف الثاني، وأسفر ذلك عن مقتل 3 أشقاء، وإصابة اثنين آخرين، وانتقلت قوة من المباحث، تحت إشراف اللواء حسن محمود مدير الأمن، واللواء عبدالحميد أبو موسى مدير المباحث، إلى مكان المشاجرة.

وفرضت القوات، كردونا أمنيا فى محيط المكان، ورفعت القوات فوارغ الطلقات، وانتقلت النيابة العامة، وناظرت الجثث، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها، لبيان أسباب الوفاة.

وطلبت النيابة، تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، وانتقل فريق إلى المستشفى، لسماع أقوال المصابين، وبدأت النيابة فى التحقيق فى الواقعة.

وكشفت التحقيقات، أن المجنى عليهم هم "خلف"، 56 سنة، و"عزام"، 22 سنة، و"مازن"، 17 سنة، وإصابة "طاهر"، 26 سنة، بطلق ناري فى الظهر، و"محمد"، 55 سنة، بطلق نارى فى الركبة اليسرى، وتمت السيطرة على المشاجرة، ونشر تواجد أمني مكثف داخل القرية، لمنع تجديد الاشتباكات مرة أخرى.

وتمكنت القوات، من إلقاء القبض على المتهمين، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق، وقررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.