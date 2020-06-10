الشروط المطلوبة في المتبرع ببلازما كورونا

كشف الدكتور محمود حنفي، أحد المعنين بحقن بلازما المتعافين بالمصابين، عن خطوات تبرع المتعافين من كورونا بالبلازما، قائلا إنّ خطة التبرع تبدأ بملء استبيان مع المتعافي الخاصة ببيناته الشخصية، لافتا إلى أنّهم ينسقون مع المتبرع المتعافي من الفيروس لاستكمال الشروط التي يجب توافرها فيه لسحب البلازما.

وأضاف حنفي، خلال لقاء ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية EXTRA NEWS، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنّهم يستفسرون عن التاريخ المرضي الخاص به، أو أي من الأمراض المزمنة التي تمنعه من التبرع ببلازما الدم.

وأشار إلى أنّهم يتأكدون من عدم وجود أنيميا لدى المتعافى، ومن الشروط الصحية المطلوبة، إذ يجب ألا يكون لديه مشكلات في الضغط أو السكر أو الكبد والقلب والكلى والأمراض المزمنة بشكل عام، كما أنّ وجود أي مشكلة في الأعضاء الحيوية للجسم تمنع التبرع بالبلازما والدم، منوها أنّها من أهم الشروط الأساسية التي يجب توافرها قبل التبرع.