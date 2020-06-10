ورشة عمل بين جامعتي سوهاج وكربلاء لإجراء الاختبارات الجامعية أون لاين

نظمت كلية التربية بجامعة سوهاج بالتعاون مع كلية التربية للعلوم الإنسانية بجامعة كربلاء بالعراق، ورشة عمل عن (خطوات إجراء الاختبارات الجامعية أون لاين بإستخدام الموقع الالكتروني TEST MOZ)، بمشاركة 1263 مشارك، من مصر والعراق وعدد من الدول العربية منها المملكة العربية السعودية والعراق والبحرين وغيرها من الدول العربية الشقيقة) .

وتناول الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، تجارب جامعة سوهاج وكلية التربية في التعلم الإلكتروني وبث المحاضرات الكترونياً خصوصاً بعد جائحة كورونا، إلى جانب تجربة الجامعة العام الماضي في إجراء امتحانات كلية الطب اليكترونياً، وكذلك تقديم محاضرات برنامج الدبلوم العام في التربية اليكترونياً للعام الثاني علي التوالي عبر منصات خاصة بالجامعة وغيرها من التجارب الرائدة الأخرى في مجال التعليم الإلكتروني بالجامعة عامة وكلية التربية بشكل خاص، مؤكدا على أهمية الورشة وما تنادي به كأحد الاجراءات الإحترازية التي تحمي منتسبي الجامعات .

وقال الدكتور خالد عمران عميد كلية التربية أن الورشة بدأت بكلمة الدكتور سعد جوير الجبوري الأستاذ بكلية التربية للعلوم الإنسانية جامعة كربلاء والتي أكد فيها على عمق العلاقة بين البلدين صاحبتا أقدم الحضارات، ثم انتقل إلى فكرة ورشة العمل وأهميتها في الوقت الراهن .

ثم تناول الدكتور صادق عبيس الشافعي الأستاذ بكلية التربية للعلوم الإنسانية بجامعة كربلاء خطوات إجراء الاختبارات الجامعية أون لاين بإستخدام الموقع الالكتروني (TEST MOZ)، بدايةً من البحث عن الموقع الخاص بتصميم الإختبار، مروراً بتسجيل معلومات الإختبار علي الموقع، ضبط إعدادات الإختبار وإعداد الأسئلة وكيفية التعامل مع نوعيات الأسئلة الموضوعية المختلفة من نوعية أسئلة الاختيار من متعدد، أسئلة الإكمال، أسئلة المطابقة وغيرها، إنتهاء بكيفية نشر الاختبار، إجراء معاينة الاختبار، وكذلك كيفية حفظ النتائج وطبعها، طباعة أسماء الطلاب ودرجاتهم بعد انتهاء الاختبار والاحتفاظ بنسخ من قوائم الدرجات.

واضاف عمران أن ورشة العمل تناولت كيفية إعداد الاختبار الموضوعي والاختبار المقالي، كيفية تقدير الدرجات، التحكم في النتائج، كيفية ترتيب الأسئلة كخاصية وخيارات يمنحها البرنامج لواضع الإختبار، كيفية إتاحة الفرصة للطالب لترتيب الإجابات داخل السؤال والسؤال المقالي وكيفية التعامل معه وتقدير درجاته.

كما تطرقت الورشة لبعض مشكلات التعامل مع الاختبارات الإلكترونية وكيفية التغلب عليها مثل كيفية كتابة الطالب للشروحات أثناء الأسئلة الموضوعية وكيفية تقييمها، مشكلات أسئلة الإكمال وكيفية التعامل مع بدائل الإجابة في حالات الكلمات المتشابهة في التكملة، الآثار الناتجة عند حالات انقطاع التيار الكهربي وكيفية التعامل مع الإجابات القصيرة والطويلة في الأسئلة المقالية.

كما أجرى الدكتور صادق عبيس الشافعي في نهاية الورشة إختبار عملي شارك فيه 671 فرد من بين مجموع المشاركين في الورشة والبالغ عددهم 1263 .

وجدير بالذكر أنه تم بث ورشة العمل عبر برنامج (Free Conference Call – FCC) عبر الانترنت واستمرت قرابة الساعتين ونصف الساعة.