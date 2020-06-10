توصية ببدء الدراسة بكلية طب الأسنان بجامعة السويس

استقبل الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، صباح اليوم، لجنة قطاع طب الأسنان برئاسة الدكتور أحمد نورالدين الأستاذ بكلية طب الأسنان جامعة القاهرة، وذلك بمقر المجمع الطبي بحي عتاقة.

وانتقل أعضاء اللجنة بصحبة رئيس الجامعة إلى مقر كلية طب الأسنان، لتفقد البنية الأساسية للكلية، والوقوف على مدى جاهزية الجامعة لافتتاح الكلية، وكذلك التأكد من توافر كافة المقومات المادية والبشرية من معامل وقاعات المحاضرات والهيكل الأكاديمي والإداري الخاص بالكلية.

وأعرب أعضاء اللجنة عن إعجابهم بما تقوم به جامعة السويس من مجهودات في وقت قياسي لاستكمال كافة متطلبات افتتاح الكلية، وتوفير كافة المتطلبات المادية والبشرية في هذا الشأن، وأوصت في ختام الزيارة بإمكانية بدء الدراسة بكلية طب الأسنان بجامعة السويس في العام الجامعي 2021/2020.