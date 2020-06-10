تقرير: مبيعات الملاكي ارتفعت بنسبة 37% في بداية 2020 مقارنة بـ2019

أصدر مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، تقرير شهر أبريل لمبيعات السيارات، والذي أوضح نسب ارتفاع وانخفاض معدل مبيعات السيارات الملاكي خلال الـ 4 أشهر الأولى من بداية العام الجاري 2020، مقارنة بنفس المدة من العام الماضي 2019، وذلك حسبب الـ "سي سي".

وأكد التقرير، ارتفاع معدل مبيعات السيارات (الملاكي) خلال الـ4 أشهر الأولى من عام 2020، بنسبة 37%، بمبيعات وصلت إلى 42863 سيارة، مقارنة بنفس المدة من عام 2019، حيث وصلت المبيعات إلى 31349 سيارة .

وأوضح التقرير أرتفاع معدل مبيعات السيارات الأكثر من (1000 سي سي) خلال 2020، بمبيعات وصلت إلى 574 سيارة، مقارنة بنفس المدة من 2019، حيث وصلت المبيعات إلى 141 سيارة.

وأشار التقرير إلى انخفاض معدل مبيعات السيارات الأكثر من (1300 سي سي) والأقل من (1500 سي سي) خلال الفترة المحددة بنسبة 13%، بمبيعات وصلت إلى 7330 سيارة، مقارنة بنفس المدة من عام 2019 حيث وصلت المبيعات إلى 8441 سيارة.

وأوضح التقرير ارتفاع معدل مبيعات السيارات الـ "SUV" الأكثر من (2000 سي سي) خلال الفترة المحددة من 2020، بنسبة 13% بمبيعات وصلت إلى 7690 سيارة، مقارنة بنفس المدة من العام الماضي 2019، حيث وصلت المبيعات إلى 6803 سيارات.