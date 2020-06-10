"التأمين الصحي": تنفي ارتفاع عدد الإصابات بـ كورونا بين العاملين بها

نفت الهيئة العامة للرعاية الصحية مأ اثير من شائعات حول ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بين العاملين بها.

وجاء ببيان الهيئة: "تتابع رئاسة الهيئة العامة للرعاية الصحية، باهتمام بالغ ما أُثير من شائعات حول ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بين العاملين بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، وذلك بمبنى مجمع هيئات التأمين الصحي الشامل، حيث تداولت شائعات بوجود 46 حالة إصابة بفيروس كورونا من بينهم مدير فرع الهيئة ببورسعيد".

وأضاف البيان: "وحرصا من رئاسة الهيئة العامة للرعاية الصحية بالتواصل مع منتفعيها وإعلاء مبدأ الشفافية في التعامل مع الأزمة الحالية التي تواجها البلاد في مجابهة جائحة كورونا المستجد ونفيا لما أُثير، فإن الهيئة العامة للرعاية الصحية تؤكد أنها لا تدخر جهدا في حماية الأطقم الطبية والإدارية العامة وكذلك حماية المنتفعين والمترددين على منشآتها، وفي هذا الصدد تؤكد الهيئة العامة للرعاية الصحية بأن بالفحص الدوري للعاملين بفرع الهيئة ببورسعيد تم رصد عدد من الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وعلى الفور تم التنسيق لعمل فحص الـ PCR لهؤلاء العاملين، وجاءت نتائج الفحوصات إيجابية لـ 4 أفراد من العاملين، وبالتقصي فقد ثبت مخالطة بعضهم لحالات إيجابية بمحيط الأسرة، وعلى الفور تم اتخاذ إجراءات العزل المنزلي للزملاء حيث أن الأعراض لديهم بسيطة ولا تستدعي الحجز بمستشفى العزل".

وتابع أنه استكمالاً للإجراءات الفورية، أجرى فرع إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد عمل تحليل بالكاشف السريع وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لجميع العاملين للتأكد من خلو إصابتهم بفيروس كورونا والاطمئنان على سلامتهم، وتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية وأعمال التطهير في مبنى مجمع الهيئات بمحافظة بورسعيد، هذا بالإضافة إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تنفي خبر إصابة السيد الدكتور مدير فرع الهيئة، وتؤكد على مباشرة سيادته لأعماله اليومية من فرع الهيئة ببورسعيد.

وأهابت الهيئة العامة للرعاية الصحية المواطنين بمحافظة بورسعيد بتوخي الحذر في تداول الشائعات التي من شأنها التأثير السلبي على سير العمل بفرع الهيئة ببورسعيد، واستقصاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية سواء على الصفحة الرسمية لهيئة الرعاية الصحية عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو من خلال البيانات الرسمية التي تصدرها، داعية الجميع للتكاتف في مواجهة جائحة كورونا.