سيوة تسترد 100 فدان من أملاك الدولة

قاد اللواء وفائي عبدالفتاح الحصيوي رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لتنفيذ قرار إزالة بمنطقة "الدكرور الأمهات"، بمساحة 100 متر مربع مبان، و9 أفدنة زراعية.

وقال "الحصيوي" إن الحملة استردت 91 فدانًا بواقع 4 طلبات تقنين لم يتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتقنين لها، ولم يتم التعامل مع الأرض بالمبانى أو الزراعات وهى من أملاك الدولة، ليصل إجمالى ما تم استرداده حتى اليوم إلى 100 فدان أرض ملك الدولة.

وأضاف إنه يجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين على أراضي الدولة خلال هذه الفترة، بالتزامن مع جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ولفت إلى أنه سيتم تطبيق سلطة القانون ومنع أي حالات تعدٍ على أراضي الدولة خلال الفترة الحالية، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بإحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية، والتصدي بكل حزم لجميع أعمال البناء المخالفة.