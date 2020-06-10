المعارض والمؤتمرات تشتكي من تداعيات كورونا وتطلب 90 مليونا من المالية

استعرض اللواء سامي يونس، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، تأثير تداعيات جائحة فيروس كورونا المُستجد على موارد الهيئة، لافتا إلى أن أنشطة المعارض والمؤتمرات توقفت منذ شهر مارس الماضي، كما بدا منظمو المؤتمرات بسحب مقدمات الحجز التي سددوها للهيئة، نتيجة فيروس كورونا.

وقال يونس، خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد سمير، لمناقشة مشروع موازنة الهيئة، إن هناك بمصروفات يجب الوفاء بها، على رأسها أجور العاملين والتي تقدر بنحو 90 مليون جنيه بمشروع موازنة الهيئة للسنة المالية 2020/2021.

وطالب يونس، وزارة المالية بتوفير مبلغ الـ90 مليون جنيه لصرف أجور ومرتبات العاملين بالهيئة.