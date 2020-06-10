"محلية النواب" عن مقترح تحريك أسعار تذاكر القطارات: جنيه لكل مرحلة

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن السبب في اتجاه المواطنين إلى ركوب "التوك توك" لأن هيئة النقل وجهاز تنظيم النقل أخلا بواجباتهما.

وأضاف السجيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسته، اليوم الأربعاء، لمناقشة موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للعام الجديد 2020/2021، أن هذا الإخلال بالواجبات دفع المواطن إلى أن يحلها بطريقة عشوائية، قائلاً "المواجهة تحتاج إلى حكمة".

وعن الخطة التي أشار إليها رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة عن تقديمه دراسة لتقليل الدعم خلال 3 سنوات وتحريك سعر التذكرة، لا سيما أن القيمة الفعلية التي تقف على الهيئة للتذكرة الواحدة تقدر بـ 8 جنيهات، علق السجيني قائلاً "تقديري، تستطيع تحريك القيمة على مرحلتين بواقع جنيه في كل مرحلة، بما يمكن الهيئة من تصفية العبء، مثلما حرك الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الدعم عن الكهرباء مرحليا، لكن بشرط أن يجد المواطن نفسه أمام خدمة مختلفة تماما، وقتها ستجد المواطن يقف معك".

وشدد النائب أحمد السجيني على أهمية تعظيم موارد الهيئة، وأن يكون هناك عصف ذهني في هذا الصدد، لا سيما والخسائر التي تتعرض لها، مشيرا إلى أن كلمة السر دائما هي الإدارة.