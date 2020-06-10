رئيس محلية النواب يطالب النقل بتحسين الخدمة.. والتوك توك يثير جدلا

شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، جدلا واسعا حول لجوء المواطنين لركوب "التوك توك"، حيث أرجع النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية مسئولية قيام الموطنين بركوب "التوك توك" إلى هيئة النقل وجهاز تنظيم النقل، قائلا "المواطن بيركب التوك توك، لأن هيئة النقل وجهاز تنظيم النقل أخلا بواجباتهما".

وقال السجيني "هذا الإخلال بالواجبات دفع المواطن إلى أن يحلها بطريقة عشوائية"، مضيفا: "المواجهة تحتاج إلى حكمة ومواجهة".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للعام الجديد 2020/2021، وتعليقا على الخطة التي أشار إليها رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة والتي تحدث فيها عن تقدمه بدراسة لتقليل الدعم خلال 3 سنوات وتحريك سعر التذكرة، مبررا ذلك بقوله "إن القيمة الفعلية التي تقف على الهيئة للتذكرة الواحدة تقدر بـ 8 جنيهات".

من جانبه علق "السجيني"على حديث رئيس الهيئة قائلاً "تستطيع تحريك القيمة على مرحلتين بواقع جنيه واحد في كل مرحلة، بما يمكن الهيئة من تصفية العبء، مثلما قام الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بتحريك الدعم عن الكهرباء مرحلياً، ولكن بشرط أن يجد المواطن نفسه أمام خدمة مختلفة تماما، وقتها ستجد المواطن يقف معك".

وأكد النائب أحمد السجيني، على أهمية تعظيم موارد الهيئة، خاصة في ظل الخسائر التي تتعرض لها، مطالبا وزارة التنمية المحلية بتحديد عواصم المحافظات التي بها تكدس سكاني، وطرح أراض مخططة بديلة لقرار وقف تراخيص البناء.