الصحة العالمية: لا توجد معلومات تؤكد ضعف كورونا على الانتشار مجتمعيا

قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنه لا توجد معلومات كافية أو بيانات تشير إلى ضعف قدرة فيروس كورونا المستجد على الانتشار مجتمعيًا، ونقل العدوى للكثير من الأشخاص.

جاء ذلك خلال مؤتمر دعت له منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط عن طريق الفيديو، بشأن أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، لعرض تحديث عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة "كوفيد-19"، وإرشادات منظمة الصحة العالمية المحدثة حول استعمال الكمامة القماشية، ومناقشة رفع القيود وسائر الإجراءات الاحترازية.