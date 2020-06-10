محافظ قنا يوجه باتخاذ إجراءات قانونية بحق الأطباء والممرضين المتقاعسين

أكد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن لجنة المرور على المستشفيات المخصصة بمعرفة وزارة الصحة للتعامل مع حالات فيروس كورونا تهدف إلى الوقوف على تواجد الأطباء وهيئات التمريض والخدمات المعاونة وكذا مدى توافر الادوية والمستلزمات الطبية وايضا الاسرة اللازمة للمرضى.

ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين من الأطباء وأطقم التمريض والإداريين في حال ضبط أي مخالفات خلال مرور اللجنة على المستشفيات، مؤكدا أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مسخرة بكل طاقتها للعمل على توفير كافة الاحتياجات اللازمة لكافة المستشفيات بالمحافظة مع إجراء متابعات ميدانية للمرور على المستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأكد كمال شلبي سكرتير عام المحافظة أن اللجنة قامت اليوم بالمرور على مستشفي قوص المركزي للتاكد من حضور الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية والعلاج، كما قامت بفحص المخازن والتأكد من توافر مستلزمات الوقاية للأطقم الطبية، وكذلك التأكد من تقديم الخدمات الطبية للحالات المترددة على المستشفيات للتتعامل معها وفقا للاشتراطات الصادرة من وزارة الصحة لمواجهة الفيروس.