نائب محافظ بني سويف يتفقد المستشفى الجامعي لمتابعة انتظام الخدمة

تفقد الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، سير العمل بالمستشفى الجامعى، لمراجعة الأرصدة المتوافرة من المستلزمات الطبية والأدوية، وحقيبة البروتوكول العلاجى المعتمد من الوزارة للمصابين أو الأطقم الطبية، ومتطلبات الحماية الشخصية، وتسهيل إجراءات صرفها وانتظام الفرق الطبية، والتأكد من وجود مخزون ورصيد كافي من تلك المستلزمات يفى بالاحتياجات اللازمة لمدة أسبوعين على الأقل.

جاء ذلك على هامش الجولات الميدانية من لجنة متابعة خطة مجابهة فيروس كورونا والتي تضمنت المرور على المستشفيات، والتي أعاد المحافظ تشكيلها ليتولى رئاستها وتضم في عضويتها : نائب المحافظ والسكرتير العام والمساعد ووكيل وزارة الصحة والطب العلاجي ومديري الإدارات الصحية ورؤساء المدن والجهات الرقابية والأمنية والتفتيش المالي والإداري والمتابعة، حيث تتولى اللجنة متابعة توافر الأدوية والمستلزمات الوقائية للأطقم الطبية بالمستشفيات المخصصة لتشخيص وعزل وتقديم الخدمات الطبية لمصابي كورونا، فضلا عن متابعة انتظام الخدمة المقدمة بها، وتواجد الأطقم الطبية.

وتأكدت اللجنة من تنفيذ إجراءات استقبال الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس وفقاً للبروتوكولات الصادرة من الوزارة في هذا الشأن، بالإضافة إلى مراجعة نائب المحافظ لسجلات ودفاتر المستشفى للاطمئنان على انتظام حضور الأطقم الطبية بالشكل الكافي لتقديم الخدمة، ونسب الإشغال بالمستشفى، والوقوف على مدى تطبيق تعليمات الوزارة فيما يتعلق بأجازات الأطقم الطبية، مكلفا مسئولي المتابعة من أعضاء اللجنة بإعداد تقرير بنتيجة الزيارة، لعرضه على المحافظ، متضمنا الملاحظات والسلبيات التي تم رصدها ، واقتراح الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

أكد "سلامة" على هذه الزيارة تأتي ضمن البرنامج الميداني الذي أعدته اللجنة تنفيذاً لتكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم والتي تستهدف متابعة كافة المستشفيات المخصصة لتشخيص وعزل وتقديم الخدمات الطبية لمصابي فيروس كورونا والمخالطين، مشيرا إلى أن المحافظ يتابع على مدار الساعة كل الجهود المبذولة في هذا الشأن.وأكد على أن المتابعة تتم بشكل متكامل من خلال اللجنة التي تضم كافة الجهات والأطراف ذات الصلة والمعاونة، بجانب المتابعة اللحظية من خلال غرف العمليات، وأجهزة المتابعة المعنية بالمحافظة ومديرية الصحة، وذلك لضمان الاستعداد التام والمستمر لكافة المستجدات والظروف.