تعافي المستشار المالي لجامعة بني سويف ورئيس قسم الرمد من كورونا

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، تعافي اثنين من أعضاء هيئة التدريس من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف حسن، في بيان صادر عنه: "كان لدينا حالتين إصابة بالفيروس بين أعضاء هيئة التدريس، إحداهما لرئيس قسم الرمد بالمستشفى الجامعي، عميد المعهد القومي لعلوم المسنين السابق، وهو أحد أقاربي وتعافى بعد عزله منزليا، والحالة الأخرى للدكتور شعبان مبارز المستشار المالي للجامعة عميد كلية السياسة والاقتصاد بالجامعة السابق، وتعافى أيضا عقب خضوعهما للعلاج بمستشفى قصر العيني الفرنساوي".

وفي السياق ذاته أصدر رئيس جامعة بني سويف، قرارا بإلزام جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والعاملين بإدارة الجامعة وأفراد الأمن بارتداء الكمامات الواقية أثناء فترة عملهم.