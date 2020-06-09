محافظ بني سويف يتفقد أعمال تطوير طريق كورنيش النيل

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، مشروع تطوير طريق كورنيش النيل، ضمن خطة المحافظة لتطوير الكورنيش بتكلفة 50 مليون جنيه، يرافقه مدير عام الطرق المهندس ناصر فراج وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال مدير عام الطرق المهندس ناصر فراج، "هذه المنطقة أمام مساكن الطيارين، كانت تمثل عنق الزجاجة في خطة تطوير المشروع، نظرا لضيق الطريق في هذه المنطقة، مما استلزم إزالة السور القديم الموازي للطريق والارتداد للخلف لإضافة المساحة الكافية".

وأشار "فراج" إلى أن أعمال التطوير بالكامل شاملة أعمال الكورنيش العلوي والطريق الدائري من الكورنيش القديم حتى المزلقان وتعويضات نزع الملكية ونقل المرافق، وتركيب الأعمدة الديكورية، قد وصلت حتى الآن إلى 50 مليون جنيه.