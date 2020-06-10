الكهرباء: الزيادة كانت هتبقى أكتر من كده.. وكنا نتمنى يبقى مفيش خالص

تحدث الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة عن الزيادة في أسعار شرائح الكهرباء.

وقال حمزة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc": "الزيادة كانت هتبقى أكتر من كده والسنة اللي فاتت كانت نسبة الزيادة أكتر من 23% ومتبقى سنتين ومتوقع أن خلال السنتين النسب أقل من كده".

وأشار إلى أنه تم تخفيض الزيادة التي كانت مقررة هذا العام بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن تحريك الأسعار يساهم في زيادة التنمية في قطاع الكهرباء.

وأشار إلى أن الزيادة تبدأ من 4 جنيهات وتصل لـ105 جنيهات كأقصى وزيادة لمن يزيد استخدامه عن 650 كيلو وات في الشهر.

وأوضح حمزة أن شرائح الاستهلاك ما زالت 7 شرائح ولم تزد، مشيرًا إلى أن الشريحة السادسة حدث لها نوع من الهيكلة وأن من الشريحة الأولى للشريحة الخامسة استفادت من الشرائح الأقل، أما الشريحة السادسة ستحاسب من أول كيلو لآخر كيلو بـ118 قرشا للكيلو.

وأكد حمزة أنه بداية من 1 يونيو أي مواطن يستهلك أكثر من 650 لن يستفيد من الدعم مضيفًا: "بالتأكيد أنا كمواطن مش عايز أدفع فلوس زيادة وأنا معنديش استعداد أتخلى عن الكهرباء أو التطور اللي حصل فيها وهيبقى فيه أعباء على الكهرباء مش هتقدر تلبيها والدولة لا بد أنها تدعمها خلال 5 سنوات الدعم اللي الدولة بتتحمله حوالي أكتر من 78.6 مليار جنيه ولو محركتش السعر الدولة ملزمة تتحمل الجزء ده".

وشدد حمزة على أن الرئيس السيسي وجه بالتوازن بين الحفاظ على التنمية وعدم زيادة الأسعار على المواطنين: "كنا نتمنى يبقى مفيش زيادة".