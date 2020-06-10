رغم زيادة الأسعار.. "الكهرباء": الدولة تدعم الفواتير بنسبة 200%

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء ليست كبيرة، فهناك قرابة 10 ملايين مشترك تتراوح فواتيرهم من 100 إلى 106 جنيهات، وفى ظل الزيادة الجديدة ستكون فواتيرهم 136 جنيها، مؤكدًا أن دعم الدولة للمواطنين في أسعار الكهرباء يصل 200% مما يدفعه المواطن في الفواتير، "يعنى لو واحد بيدفع 20 جنيه الدولة بتدفع 40 جنيه".

وأضاف "حمزة"، اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، أن الدولة المصرية ما زالت تدعم أسعار الكهرباء حتى بعد الزيادات الجديدة وتراعى محدود الدخل، كما أن الدولة تتحمل مليارات الجنيهات في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، موضحًا أنه لن يتم اعتماد قراءة العدادات إلا بصورة وستظل مخزنة لمدة 3 شهور، وهذا يضمن للمشتركين تقديم شكواهم حيال اسعار الفواتير أن كان لديهم شكوى.

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن فلسفة خطة إعادة هيكلة الأسعار منذ البداية كانت تهدف إلى الحفاظ على تقديم الخدمة دون توقف وتطوير القطاع الحيوي الذى تعتمد عليه قطاعات عدة في الدولة "حتى لا نصل إلى الظلام اللي كنا فيه".