حركة تغييرات محدودة بالقيادات المحلية في سوهاج

قرر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إجراء حركة تغييرات محدودة بين رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، لدفع عجلة العمل وتطوير الأداء.

وتضمن القرار تكليف شريف السيد حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة بالعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، وتكليف عبد المنعم علي عبد القوي رئيس مركز ومدينة ساقلتة بالعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، وتكليف لطفي محمد علي رئيس مركز ومدينة دار السلام بالعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا.

كما نص القرار على تكليف ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة، بالعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة، وتكليف أحمد البدري عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة البلينا، بالعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة.