أبرزهم كبار السن.. 7 فئات من المتعافين محظور عليهم التبرع ببلازما الدم

ناشد الدكتور إيهاب سراج الدين مدير عام خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة، المتعافين من كورونا المستجد، بضرورة التبرع بالبلازما، لإنقاذ المرضى خاصة بعد تزايد أعداد المصابين خلال الآونة الأخيرة.

ووضع مدير بنك الدم بعض الشروط التي يجب توافرها في المتعافين لضمان صحة عملية التبرع، إلا أنّه وضع أيضًا بعض الفئات التي يحظر عليها التبرع بالبلازما نستعرضها على النحو التالي، وذلك وفقًا لما قاله خلال لقائه في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى.

موانع التبرع بالدم

- من سبق له الإصابة بالفيروسات الكبدية (بي – سي) أو الإيدز أو الزُهري.

- من يعاني من أي أمراض قلبية مزمنة، أو أمراض صدرية مزمنة، أو ضغط الدم غير المنتظم.

- المصابون بمرض السكر ويتم علاجهم بحقن الأنسولين.

- إذا قل سن المتبرع عن 18 عامًا، أو زاد على 60 عامًا (كبار السن).

- يتم استبعاد السيدات الذين سبق لهم الحمل أو عمليات الولادة والإجهاض، نظرًا لوجود بعض الأجسام المضادة ببلازما دمهم، والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على المريض الذي تُنقل له.

- إذا قل وزن المتبرع عن 50 كيلو جرامًا.

- إذا مر أكثر من 28 يومًا على نتيجة المسحتين السلبيتين التي أجراهما المريض بعد المسحة الإيجابية الأولى، نتيجة قلة الأجسام المضادة في جسم المريض.

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