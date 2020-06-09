مشروع بحثي جديد بجامعة بنها حول المبيدات صديقة البيئة

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدرسات العليا والبحوث عن حصول الجامعة علي مشروع بحثي ممول من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية ( STDF) بقيمة 2 مليون و600 ألف جنيه عن المبيدات الحشرية الصديقة للبيئة والتي يمكن استخدامها ضد الافات الطبية والبيطرية والزراعية، مشيرا إلى أن مدة المشروع 24 شهرا.

وقال الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها بأن الجامعة تضع في اولوياتها بناء قدرات شباب الباحثين وهيئة التدريس بما يؤهلهم للحصول علي تمويل لمشاريعهم البحثية من مختلف الجهات الممولة محليا ودوليا مما يساعد بشكل كبير في تحسين البنية التحتية للمعامل البحثية وتحسين مخرجات البحث العلمي وربطة بمشاكل المجتمع.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة هانم خاطر الاستاذة بكية الطب البيطري ورئيسة الفريق البحثي بأن اهداف المشروع تتضمن مكافحة العديد من الافات الحشرية بثلاث مجموعات مختلفة من المواد الطبيعية والأمنة علي صحة الانسان والغير مضرة بالبيئة مثل الزيوت العطرية والمستحثات الضوئية ومنظمات النمو كذلك استخدام تطبيقات النانو تكنولوجي في تحضير المواد الاكثر فاعلية في المقاومة لتكون اكثر كفاءة وحفاظا علي البيئة.

وأكدت أن مخرجات المشروع سوف تساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية بحيث أن المبيدات الحيوية ستقلل من تكاليف تربية ورعاية الحيوانات والمحاصيل الزراعية كما أنه سيشجع علي التوسع في انتاج المواد العضوئية الغذائية الحيوانية والنباتية والتي ستقلل من استخدام المبيدات الكيمائية.