حظك اليوم الخميس 11-6-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الأسد بأنّه إنسان طموح ومتسامح، فهو صديق مخلص ومحبب، يحترم القوّة ويمتلكها ويساعد الضعفاء.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات وتستطيع اليوم أن تتخذ قرارات موفقة وتمضي في الاتجاه الصحيح.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الأصدقاء تعدك بأجواء إيجابية وتدفعك للانطلاق وقد تعقد صداقات جديدة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد سمية الألفي، ويوافق تاريخ ميلادها 23 يوليو