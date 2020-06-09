حظك اليوم الثلاثاء 9-6-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الميزان باستخدامه لأسلوب المحايدة ي حديثه مع الآخرين، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

رغم الضغوط، تتحسن مزاجيا وتعمل بنشاط وحماس وتذخر سماؤك بجوائز عديدة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعلك تحلق اليوم في جو من الرومانسية الرائعة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة بشرى، ويوافق تاريخ ميلادها 5 أكتوبر.