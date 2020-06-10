"البترول" تبدأ إنتاج كمامات في "السويس لمهمات السلامة"

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية إنها بدأت فى اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتصنيع الكمامات الوقائية عبر تسخير إمكانيات شركة «السويس لتصنيع مهمات السلامة المهنية» التابعة لها للمساهمة فى توفيرها وفقاً للمواصفات التى أعلنتها الهيئة المصرية للمواصفات والجودة.

وأضافت الوزارة فى بيان لها أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع المواقع والمنشآت البترولية، ومنها الكشف الدورى على العاملين فى مواقع الإنتاج فى حقول البترول، وعقد ندوات توعية بجميع شركات القطاع من خلال تقنية «فيديو كونفرانس»، إضافة إلى لصق ملصقات وعرض أفلام تعريفية وتوعوية لطرق الوقاية والحماية من عدوى كورونا.

وأشارت الوزارة إلى أنه تمت الاستعانة بالمراكز الطبية التابعة لقطاع البترول فى القاهرة والإسكندرية والسويس فى علاج أعداد العاملين بالبترول من كورونا للمساهمة فى تخفيف الضغط على مستشفيات العزل والمستشفيات الأخرى.

ولفتت الوزارة إلى استبدال أجهزة البصمة للحضور والانصراف للعاملين بالكروت الممغنطة، ووضع بوابات التعقيم على الأبواب الرئيسية، كما تم منح جميع العاملات اللاتى يقمن برعاية أطفالً حتى 12 عاماً والسيدات الحوامل وأيضاً العاملين المصابين بأمراض مزمنة، إجازة استثنائية بأجر كامل، كما تم تشكيل غرفة طوارئ فرعية لمتابعة الموقف بكل شركة وإخطار غرفة الطوارئ الرئيسية بأى إصابات والإجراءات المتخذة يومياً، والتواصل مع العاملين فيما يتعلق بالتعامل مع حالات أسرهم التى قد تتعرض للإصابة، بجانب وقف دخول محصلى فواتير الغاز داخل للمنازل للحفاظ على صحة المواطنين والعاملين.