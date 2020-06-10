الرفع المساحي لمواقع البحيرات والسدود وقنوات التوجيه بأبورديس

قام المهندس عبدالباري منصور، من معهد بحوث الموارد المائية، اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية بمدينة أبورديس في جنوب سيناء، زار خلالها سد أم شيبة، وسد الطيبة، وسد دارات، لوضع خطة لإعادة تأهيلهم بعد تعرضهم للعاصفة الممطرة الأخيرة في مارس الماضي.

كما تفقد مواقع البحيرات والسدود وقنوات التوجيه المقترح تنفيذها بمدينة أبورديس، ضمن المرحلة الثانية لأعمال حماية محافظة جنوب سيناء من أخطار السيول.

وأكد المهندس عبدالباري، أن المهندس السيد سركيس، رئيس قطاع المياه الجوفية، وجه بالبدء في اعمال الرفع المساحي لمواقع البحيرات والسدود وقنوات التوجيه المقترح تنفيذها بالمدينة، لاستكمال مشروع حماية المدينة من أخطار السيول.