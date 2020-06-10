10 إصابات بكورونا في جنوب سيناء وعزل 3 آلاف مخالط

قال مصدر بديوان عام محافظة جنوب سيناء، فضل عدم ذكر اسمه، إن المحافظة سجلت 10 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد أمس الثلاثاء بمدينة الطور، مشيرا إلى أنه جرى عزل 3 آلاف مخالط، ووضعهم تحت الملاحظة.

وأوضح المصدر، أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المحافظة بلغ 227 حالة منذ بداية الوباء وحتى الآن، لافتا إلى أن مدينة الطور عاصمة المحافظة سجلت 79 حالة إصابة، وهي ثاني مدن المحافظة في معدل إصابات كورونا، بعد مدينة شرم الشيخ.

وأشار إلى أن مديرية الصحة بجنوب سيناء خصصت قسم للعزل في جميع المستشفيات، طبقا لتوجيهات وزيرة الصحة، لافتا إلى أن إجمالي حالات الشفاء بلغت 88 حالة وجميعهم خرجوا من العزل.

وأكد أنه يجري نقل الحالات الحرجة إلى مستشفى أبو خليفة، أما الحالات التي لا يظهر عليها أعراض المرض، أو تظهر بأعراض خفيفة يجري عزلها في السكن الخاص بهم، وتوفر مديرية الصحة العلاج وتوصله إليهم، وأخذ العينة من المنزل، وجميعهم، حالتهم الصحية مستقرة.