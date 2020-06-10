بماسك زجاجي وخوذة.. موظفو ديوان جنوب سيناء يتحصنون ضد كورونا

قال اللواء نادر العشماوي، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، إن المحافظة اتخذت كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنه من أهم هذه الإجراءات ارتداء جميع القيادات، والعاملين بالديوان العام واقٍ زجاجي وخوذة.

وأشار السكرتير العام إلى أن المحافظة أعلنت عن حاجتها لـ 35 وظيفة جديدة في عدد من المجالات المختلفة، كما يتوافد على الديوان العام عشرات المواطنين لقضاء مصالحهم، إضافة إلى المتقدمين بطلبات للحصول على الوظائف المعلن عنها.

وأضاف السكرتير العام، أنه جرى شراء 10 واقيات زجاجية كتجربة، إضافة إلى 100 قناع واقي وألف كمامة قطنية قابلة للغسل للعاملين بالديوان العام من منتجات المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف.

ونوه بأنه من المقرر أن يجري تعميم تجربة استخدام الواقي الزجاجي في جميع المصالح الحكومية، حتى انتهاء أزمة وباء فيروس كورونا.