أستاذ مناعة: إهمال المواطن وعدم تناول الأكل الصحي رفع نسبة وفيات كورونا

قالت الدكتورة علا رجب أستاذ أمراض المناعة والروماتيد بطب القصر العيني، إن هناك شيئان يؤديان إلى الوفاة، هو أن دور البرد العادي عند المصريين يذهبوا للصيدلية وأخذ حقنة الإنفلونزا فقط، وينسوا وجود جائحة فيروس كورونا.

ولفتت إلى أن نسبة الوفيات في مصر كبيرة، لأن نسبة السمنة، ارتفاع ضغط الدم، السكر، التهاب الأوعية الدموية كبيرة، وعادة الأشخاص المصابين بهذه الأمراض، لا يمارسون الرياضة، ويتناولون الأكل غير الصحي، وعادة لا يهتمون بسلامة الأعضاء الداخلية لهم، لذلك تكثر الوفاة.

وأضافت رجب، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلاميات مني عبدالغني ومفيدة شيحة وسهير جودة، في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على فضائية CBC، أن أول تحذير حذرت منه وزارة الصحة من جائحة فيروس كورونا، هو الإبتعاد عن كبار السن، لأن هناك أشخاص بحكم السن، يصابوا بأمراض كثيرة، مشيرة إلى أنه من أسباب الوفاة، هو عدم الاهتمام، الثقة الزيادة في الله والنفس، والحجة بأن الدواء غالي، لذلك حرصت وزارة الصحة على توفير العلاج للجميع.

وتابعت، أن من ضمن أسباب الوفاة أيضا هو عدم شرب السوائل بكمية كافية، والإهمال في علاج بعض الأمراض التي لديهم، وعدم تنظيم جرعة كورونا مع أمراض السكر والضغط.