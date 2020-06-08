أستاذ مناعة: الإفراط في تناول الفيتامينات يصيب الجسم بأمراض كثيرة

قال الدكتور أشرف عقبة رئيس وحدة المناعة والحساسية بكلية الطب جامعة عين شمس، إن الجرعات التي يحتاجها الجسم من الفيتامينات تعتمد على عوامل كثيرة، منها السن.

وشرح أن الصغار تكون احتياجاتهم للفيتامينات أقل من الكبار، والحوامل يكن أكثر احتياجًا من السيدات الأخريات، والذين يعانون من أمراض والمدخنون يكون احتياجاتهم أكثر، ومع زيادة العمر تكثر الاحتياجات.

وأضاف عقبة، خلال مداخلة عبر "سكايب"، في برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية "Dmc"، أن الاحتياجات من الفيتامينات كلها تكون بكميات صغيرة، والزائد منها تذوب في الماء ويتخلص الجسم منها مباشرة، موضحًا أن الإفراط في تناولها يؤدي إلى الإصابة بنوبات إسهال وقيء وغثيان وألم في البطن.

وتابع، أن هناك فيتامينات تذوب في الدهون مثل فيتامين "د" و"ه‍" و"ك"، وإذا أخذ الشخص منها كميات أكبر من اللازم تخزن في الجسم، ويكون لها أعراض ومشاكل كثيرة، مؤكدًا أن احتياجات هذه الفيتامينات تختلف من شخص لآخر حسب الفئة العمرية، والظروف الصحية التي يعاني منها، فالأشخاص الأصحاء يجب أن يحصلوا على احتياجاتهم فقط، لأن الزيادة ليس لها أي ضرورة.

واستكمل، أن فيتامين "د" إذا أُخذ بكميات أكبر عن احتياجات الفرد فقد يسبب له مشاكل في الكلى، لأنه مسؤول عن امتصاص الكالسيوم من الجهاز الهضمي وضبط نسبته في الجسم، وإذا تم تناوله بشكل زائد عن المطلوب فسيبدأ هذا الكالسيوم يترسب في أماكن كثيرة في الأوعية الدموية والكلى.