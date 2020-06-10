فيديو.. الصحة: حقن 12 مريض كورونا بالبلازما اليوم

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن من خلال وعي الإعلام والمواطن المصري، بدأ الوعي بأهمية التبرع بالبلازما ينتشر بين المتعافين من كورونا، موضحا أنه ليس كل المتعافين قادرين على التبرع بالبلازما، وهناك شروط محددة للتبرع بالبلازما، "مش أي متعافي بناخد البلازما بتاعته".

وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن وزارة الصحة لديها كمية كافية وجيدة من البلازما، والنتائج جيدة بعدما تم عمل دراسات أولية على البلازما، ومن تم علاجهم بالبلازما استجابوا بشكل كبير، ولم يحتاجوا لأجهزة التنفس الصناعي، وخرجوا باكرا من المستشفيات بنسية 95%، "اللي أخدوا البلازما خلال 48 ساعة من استخدامهم أجهزة التنفس الصناعي استجابوا، ولكن من يتأخر استخدامه للبلازما بعد 48 ساعة، لا يستفيد بنسبة كبيرة من البلازما بنسبة 80%، لم يستجيبوا بعد تأخر استخدامها".

وتابع حسني، أن الحالات الشديدة مرتبطة بالفئة العمرية أو أصحاب الأمراض المزمنة أو من يتأخر تشخيصهم، وأظن أنه دور برد وأهمل به، ما تسبب لتدهور الحالة لشديدة الخطورة، كاشفا أن اليوم فقط، تم حقن حوالي 12 مريض بالبلازما.

وأوضح حسني، أن أي مريض تعافى من كورونا ومر على تعافيه 14 يوم، يذهب للتبرع بالبلازما، حتى تكون نسبة الأجسام المضادة بالجسم وصلت لأعلى نسبة، ولا يزيد فترة التعافي عن 30 يوم، وألا يكون صاحب أمراض مزمنة، والسيدات الحوامل، أو من لديهم أبناء، لا يجوز تبرعهم بالبلازما، ومرضى الكلى المزمنة، ومتناولي الكورتيزون كل هؤلاء، لا يجوز تبرعهم بالبلازما، وفيما عدا ذلك، يستطيعوا التبرع بالبلازما.