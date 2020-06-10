فيديو.. الصحة: نتوقع وصول مصابي كورونا لـ2500 يوميا الأيام المقبلة

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إنه من المتوقع أن تصل الأعداد هذا الشهر لـ2000 و2500 مصاب بفيروس كورونا يوميا، مشيرا إلى أن أسعار المستشفيات الخاصة لمعالجة مريض الكورونا مبالغ بها، وهو مايشير لدور الدولة الكبير الذي تقوم به وتحملها أعباء علاج مصابي الكورونا بالمجان وهي عملية مكلفة للغاية.

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن جميع المشتبه بهم يتم عمل التحليل على نفقة الدولة ولكن ليس هناك رفاهية التحليل لمن يرغب الاطمئنان على نفسه إذا كان مصابا من عدمه.

وعن الحديث حول تعرض العالم لموجة أخرى من كورونا مع بداية الشتاء المقبل، قال "متابعين لكن معندناش تأكيد عليه، وهو توقع ولكن لايوجد دليل علمي عليه، ولما نخلص الموجة الأولى نشوف الثانية".

وعن الحديث حول انتهاء كورونا بعد شهر في مصر قال: "هي آمال ولكنها ليست بسبب أي إثبات أو دليل علمي"، مشيرا إلى أن الكمامة القطنية هي الأفضل، ولكن حتى هذه اللحظة الدراسات تشير إلى أن الكمامة القطنية جيدة ولكنها ليست بكفاءة الكمامة الجراحية وميزتها فقط في إعادة الاستخدام، خصوصا مع ضرورة التعايش فترة مع هذا المرض، مشيرا إلى أن فيروس كورونا مستمر فترة من الوقت أخرى حتى ينتهي تماما ولكن هذه الفترة ليست بهذه الحدة الحالية.