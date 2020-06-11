بعد انتشار الأكاذيب.. 5 وسائل للتأكد من صحة تصريحات الإمام الأكبر

شهدت الأشهر الماضية، انتشار العديد من المنشورات المنسوبة للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على مواقع التواصل الاجتماعي، يتناقلها رواد السوشيال ميديا عبر صفحاتهم دون تأكد، التى ارتبطت فى معظمها بأزمة كورونا، والتداعيات المصاحبة لهذه الأزمة، بعضها يحمل أسماء ولوجوهات صحف، ومواقع معروفة.

ونشرت "صوت الأزهر"، الصادرة عن مشيخة الأزهر، عبر بوابة اﻻزهر الرسمية، 5 طرق لمتابعة التصريحات الحقيقية للإمام، والتأكد من صحة أى تصريح منسوب له، وهى:

1- في حالة وجود اسم أحد المواقع أو الصحف المعروفة على المنشور، يرجى زيارة هذا الموقع، والبحث فيه عن أصل هذا التصريح، وتجاهل كل تصميم يحمل تصريحا للإمام، ليس مرفقا به لينك، للإحالة على الموقع ناشر التصريح.

2- زيارة الصفحة الرسمية الموثقة للإمام الطيب، عبر وسائل التواصل الإجتماعى، لمعرفة كل ما يصرح به فضيلة الإمام.

3- زيارة بوابة الأزهر الإلكترونية، والصفحات الرسمية الموثقة للأزهر الشريف عبر وسائل التواصل الاجتماعى، التى تنشر كل ما يستجد من أخبار عن الأزهر الشريف وشيخه.

4- متابعة بيانات المركز الإعلامى للأزهر الشريف، التى تنشرها الصحف والمواقع ووكالات الأنباء، باعتباره الجهة الرسمية المعبرة عن الأزهر الشريف، والمنوطة بنقل تصريحات الإمام الأكبر إلى وسائل الإعلام.

5- قراءة أى تصريحات للإمام عبر الصحف والمواقع المعروفة التى تتحمل مسؤولية ما، تنشر وفق الضوابط الإعلامية المعروفة، وأن يكون للمنشور مصدرا معروفا، ومحدد فيه زمن التصريحات ومناسبتها.