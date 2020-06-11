قبل بدء التقديم.. شروط ومستندات مطلوبة لمدارس التمريض

بعد جائحة كورونا، اتجهت الأنظار نحو المدارس الفنية وأهميتها للمجتمع، وعلى رأسها مدارس التمريض، التي يرغب الكثير من الطلاب، الالتحاق بها، بعد الحصول على الشهادة الإعدادية.

ومن المتوقع، قبول دفعة جديدة من الراغبين في دراسة التمريض، في جميع مدارس التمريض المختلفة خلال الفترة المقبلة.

وتستعرض "الوطن"، الشروط والمستندات المطلوبة لأبنائنا الطلاب، ليكونوا على أتم استعداد:

شروط التقديم في مدارس التمريض لعام 2020

أن يكون الطالب مصري الجنسية.

حاصل على الشهادة الإعدادية.

من أبناء المحافظة التي حصل منها على الشهادة الإعدادية.

يشترط ألا يقل سن المتقدم عن 15 عاما، ولا يزيد عن 18 عاما بحلول أول أكتوبر 2020.

إذا كانت طالبة فلا يجب أن تكون متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة.

اجتياز الاختبار الشخصي والطبي والنفسي.

النجاح في اختبار الإملاء للغة العربية واختبار اللغة الانجليزية.

إجراء كشف الهيئة المتضمن للخلو من العيوب الخلقية وحسن المظهر وسلامة النطق والتناسق بين الطول والوزن.

المستندات المطلوبة للتقديم لمدارس التمريض

يقدم الطالب شهادة الميلاد الأصلية، بجانب 3 صور.

أصل شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية، وصورة منها.

يقدم الطالب شهادة حسن السير والسلوك، من المدرسة المتخرج منها.

8 صور شخصية، ذات خلفية بيضاء.

عدد واحد دمغة بجنيه.

6 طوابع مهن طبية إضافة إلى حافظة بلاستيك.

في حالة قبول الطالب للانتساب إلى مدرسة التمريض فأنه سيطلب الآتي:

تعهد من الطالب أو الطالبة وولى الأمر بقبول التكليف في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل وطبقاً لما تحدده وزارة الصحة والإسكان.