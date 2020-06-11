الصحة: البلازما ليست حلا سحريا.. وتستخدم لحالات معينة

قالت الدكتورة نهى عاصم مستشارة وزيرة الصحة للبحوث والتنمية الصحية، إن فيروس كورونا كوفيد 19، مرض معدي، ويمكن الوقاية منه بطريقة كبيرة، من خلال الالتزام بالإجراءات الإحترازية، التي تعتمد على سلوك المواطن، لافتة إلى أن فيروس كورونا، ليس بالشراسة التي تجعلنا نقول إن كل الحالات ستحتاج علاج، لأن أكثر من 80% تكون أعراضهم بسيطة، ويتم شفائهم.

وأضافت "عاصم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية CBC، أن البلازما ليست الحل السحري لكل الحالات وهي في نطاق تجربة سريرية وتستخدم لحالات معينة حرجة وشديدة الخطورة في مرحلة معينة، وبالنسبة للمتبرع بالبلازما فهناك شروط واضحة "مش كل مريض تم التعافي يصلح أن يكون متبرع من حيث السن من 18 إلى 60 عام، وعدم وجود مرض مزمن".

وتابعت: أنه تم الإعلان على أننا في مرحلة تجربة العلاج بالبلازما، لتشجيع المتعافين في ظل هذه الأزمة، مشيرة إلى أننا لدينا بوادر أمل، أن البلازما بها نتائج مبشرة، في التجربة التي نعمل بها، وتشجيعا للناس بالتبرع، لأننا سنستخدمها بعد ذلك بطريقة مثلى، بناء على توجيهات النتائج النهائية للدراسة، لكن في الوقت الحالي، لا نستطيع جزم النتيجة ومدى نجاحها.