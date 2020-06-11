محلل سياسي ليبي: أردوغان أفصح في عدة منابر إعلامية ومؤتمرات عن أطماعه

قال رضوان الفيتوري المحلل السياسي الليبي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مصاب بجنون العظمة، وهو لم يستطيع أن يركب الخيل في بلاده، فركبها على الحمير التي لدينا، لكنه الآن أفصح في عدة منابر إعلامية، ومؤتمرات عن أطماعه الحقيقية في النفط والغاز الليبي.

وأضاف الفيتوري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية CBC، أنه بحكم جهله هو ومرتزقته السوريين والضباط الموجودين فوق الأراضي الليبية، وحكم شغلهم في ليبيا فإن إنسحاب الجيش الليبي من طرابلس، هو إنسحاب المتمكن المنتصر لأنه كان على وشك أن يدخل قليلاً لكن الأوامر جاءت من القيادة بالانسحاب، وهنا تتجلى حرفية الجيش الوطني الليبي للسمع والطاعة والعقيدة.

وتابع، أنهم رأوا أن هذا الانسحاب المهزوم لأنهم لا يميزون بين الانسحاب التكتيكي والمهزوم الذي يترك وراءه آلات وأسرى، مؤكدا أن الجيش الوطني الليبي استطاع أن يصد إحدى الغارات التي قامت بها المرتزقة الأتراك.