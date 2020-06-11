صندوق تحيا مصر: أنفقنا 809 ملايين جنيه مساهمة في تطوير العشوائيات

قال محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إن القرار الجمهوري الخاص بتأسيس الصندوق، الهدف الأساسي منه، هو أن يكون معاون لأجهزة الدولة، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، لكي نتشارك لحل مشكلات المجتمع، وأن كلمة السر هي المشاركة الفاعلة في مساعدة الحكومة، وباقي قطاعات الدولة، من خلال الصندوق، لكي يكون لدينا أهداف محددة، نسخر بها كل المواد المشتركة ونصل للأهداف المرجوة، بأقل حجم من الموارد المستهلكة.

وأضاف مختار، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية CBC، أنه منذ بداية تأسيس الصندوق، تم العمل على 3 بروتوكولات تعاون مع منظمات المجتمع المدني، لنستطيع تطوير 10 آلاف منزل في 332 قرية هي الأفقر على مستوى الجمهورية، وكان يجب التدخل من خلال المبادرة الرئاسية، لإعمار القرى الأكثر احتياجا بـ300 مليون جنيه، تم صرفها لكي نستطيع توفير سكن كريم لهذه الأسر، وينعموا الآن بحياة كريمة، تحت سقف يحميهم من المطر.

وتابع: أننا نشارك في مدن بشاير الخير حتى الآن 809 ملايين جنيه، حتى يكون لنا السبق في مشاركة الدولة في حل مشكلة العشوائيات في محافظة الإسكندرية، وأن منطقة غيط العنب، كانت تعاني بشكل كبير من مشاكل كثيرة، بالنسبة لقاطنيها تم تطويرها، مشيرا إلى أنه عندما نتشارك تحت هدف واحد، تنشده الحكومة تكون النتائج مبهرة.

واستكمل: أنه منذ بداية أزمة فيروس كورونا تم عمل مبادرة نتشارك هنعدي الأزمة، هدفها تدعيم القطاع الطبي من جانب، وعلى الجانب الآخر، رعاية العمالة غير المنتظمة في مثل هذا الظرف، فتم إطلاق 3 قوافل على مدار الفترة الماضية، وصلت لـ570 ألف أسرة، لأكثر من 6100 طن من المواد الغذائية، و170 طن لحوم، 160 طن دواجن، 140 طن خضروات، 10 آلاف قطعة ملابس جديدة لعيد الفطر، مؤكدا أننا نعمل سواء بالدعم المادي أو المعنوي، للتخفيف على الأسر الأولى بالرعاية، خاصة وقت الأزمات.