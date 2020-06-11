تصنيف أسباني يضع جامعة القاهرة ضمن أفضل المؤسسات البحثية عالميا

احتلت جامعة القاهرة مراكز متقدمة في التصنيف الاسباني "سيماجو" لعام 2020 لأفضل المؤسسات الأكاديمية في الأداء البحثي والتأثير المجتمعي علي مستوي العالم، حيث جاءت الجامعة في المركز 184 في التأثير المجتمعي و 297 في التأثير البحثي عالمياً والأولى علي مستوي المؤسسات المصرية.

القاهرة تتفوق علي جامعات تكساس وجورجيا الأمريكية وشتوتجارت الألمانية وتشونام الكورية.. وتتساوى مع كينت الانجليزية وهيروشيما اليابانية وفيرمونت ولويزيانا الأمريكية

وتفوقت جامعة القاهرة، والتي جاءت من ضمن أفضل المؤسسات البحثية على مستوى العالم وفقًا للمؤشر العام علي عدد من الجامعات الدولية المرموقة أبرزها جامعات تشونام الوطنية بكوريا و نورث ايسترن بالصين ، و لوكسمبورج، ووارسو ببولندا، فيما جاءت في نفس الترتيب كل من جامعة هيروشيما باليابان، وفيرمونت و ولاية لويزيانا بالولايات المتحدة الأمريكية.

احتلت جامعة القاهرة مراكز متقدمة في التصنيف الاسباني "سيماجو" لأفضل المؤسسات الأكاديمية في الأداء البحثي والتأثير المجتمعي علي مستوي العالم

وحققت الجامعة، علي مستوى معيار الأداء البحثي، تقدم مركزين مقارنة بالعام السابق محتلة المركز 297 مشاركة مع جامعة كينت الانجليزية،ومتفوقة علي جامعة ويسكونسن للصحة بالولايات المتحدة الأمريكية والتي جاءت في المركز 298 ، ومعهد بكين للجينوم و الأكاديمية الصينية للعلوم، و جامعة شرق الصين للعلوم والتكنولوجيا والذين جاؤوا في المركز 298، وجامعات تكساس دالاس بالولايات المتحدة الأمريكية 302، وشتوتجارت الألمانية 306 و جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية والتي جاءت 315.

وتقدمت جامعة القاهرة وفقا لتصنيف المؤسسات الأكاديمية والبحثية المصرية في المؤشر العام ، حيث جاءت في المركز الأول على مستوى مصر ، وجاء في المركز الثاني مصريا المركز القومي للبحوث المركز 617 عالمياً، ثم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا 623 عالمياً، وحلت الجامعة الأمريكية بالقاهرة على المركز 33 على مستوى الجامعات المصرية المركز 778 علي مستوي العالم.

د.الخشت: "سيماجو" يعتمد علي قاعدة بيانات "سكوبس" البحثية ويستخدم معايير الأداء البحثي للمؤسسة والابتكار والتأثير المجتمعي

من جانبه أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن تصنيف "سيماجو" يستخدم معايير موضوعية حيث يعتمد في تقريره علي قاعدة بيانات "سكوبس" البحثية على مستوى العالم باستخدام مؤشر مركب يعكس ثلاثة معايير رئيسية وهي: الأداء البحثي والابتكار والتأثير المجتمعي.

الجامعة تتقدم على المركز القومي للبحوث في التصنيف

وقال الدكتور الخشت، إنه بالرغم من الظروف الحالية التي فرضتها أزمة فيروس كورونا المستجد، إلا أن الجامعة تعمل على كل الجبهات في وقت واحد ودعمت جهود البحث العلمي والمعامل والنشر الدولي للحفاظ علي المكانة الدولية التي حققتها الجامعة خلال الفترة الماضية ضمن خطة الوصول العالمية ومنافسة كبري الجامعات الدولية المرموقة وهو ما تحقق الآن بالتفوق فعليا علي عدد من المؤسسات الأكاديمية الكبري في العديد من التصنيفات الدولية من حيث الاداء البحثي والمجتمعي والابتكار.