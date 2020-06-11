رئيس "التصنيع الدوائي" لـ مرضى كورونا: "أقعدوا في البيت.. بلاش دلع"

شدد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بالغرفة التجارية، على ضرورة صدور قرار يُجرم دخول مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، إلى الصيدليات أو الاختلاط بالمواطنين بشكل عام، "أولا مفيش مريض كورونا المفروض يروح الصيدلية، يبعت حد، بعد إذن سيادتك، إحنا مش ناقصين دلع دلوقتي، مصر تمر بحالة صعبة، وحالات كورونا تزيد، سيادتك مريض كورونا أ. ب أقعد في أوضتك".

وأضاف "رمزي"، خلال حواره في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة "التلفزيون المصري"، أن أدوية الفيتامينات والزنك متوافرة بكثرة في عدد كبير من الأدوية، لكن المريض الآن أصبح يدخل للسؤال عن صنف معين، ورغم نصائح الصيدلي له، يُصمم على شراء نوع معين، ما أدى إلى اختفائه، مؤكدًا أن الصيدلي يفهم في الأدوية أكثر من الأطباء، "ليه أخلق أزمة بقى، لازم نرجع الثقة تاني بين الصيدلي والمواطن".

وأشار رئيس لجنة التصنيع الدوائي بالغرفة التجارية، إلى أنه في الوقت ذاته، هناك بالفعل أدوية ناقصة في الأسواق المصرية، "الصيادلة مش لاقينها، طب يعملوا إيه، مفيش ضوابط على مخازن الدواء في مصر".