بتكلفة 25 مليون جنيه.. وحدة تدخل سريع للتعامل مع القمامة بالمنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عن إنشاء وحدة جديدة للتدخل السريع بتكلفة تقدر بـ25 مليون جنيه كمرحلة أولى لدعم منظومة النظافة وقطاع تحسين البيئة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، مشيراً إلى أنه قد تم رصد مبلغ 30 مليون جنيه لشراء المعدات اللازمة كدعم في المرحلة الثانية وذلك للتدخل الفوري والتعامل مع مختلف بؤر وتجمعات القمامة والحد من انتشارها.

وأصدر محافظ المنوفية، قرارا بتعيين سالم الجندي مديرا لوحدة التدخل السريع، مشددا على ضرورة الحفاظ على معدات الوحدة وتعظيم مواردها لصالح التنمية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدن والقرى .

وأوضح اللواء علاء رشاد، سكرتير عام المحافظة، أن وحدة التدخل السريع ستبدأ العمل بقوة 2 سيارة حمولة 70 طن وعدد 3 سيارات حمولة 20 طن و2 لودر كبير وكذا 2 لودر زاحف، هذا وتضم وحدة التدخل السريع عدد 3 معدات مكنسية للارتقاء وتحسين الخدمات المقدمة.

وأكد محافظ المنوفية على أن إنشاء وحدة التدخل السريع يأتي في إطار خطة المحافظة لتحسين البيئة ورفع كفاءة منظومة النظافة والحفاظ على الرونق الحضاري والجمالي للمحافظة وإعادة المنوفية إلى سابق عهدها، كما أكد على أن قطاع منظومة النظافة وتحسين البيئة سيشهدان طفرة كبيرة خلال الفترة القادمة من خلال تفعيل واستخدام معدات الوحدة والعمل على تحسين مستوى منظومة النظافة بدائرة المحافظة.